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Трамп в Москве на 9 мая и отмена спецтрибунала для Путина — обзор западной прессы

21 февраля 2025, 22:07

Трамп в Москве на 9 мая и отмена спецтрибунала для Путина — обзор западной прессы

Трамп в Москве на 9 мая и отмена спецтрибунала для Путина — обзор западной прессы

Администрация Дональда Трампа может развалить процесс создания специального трибунала над Владимиром Путиным, если США окончательно выйдут из процесса. Западная пресса сообщает о ряде действий Белого дома, направленных на сближение с РФ.

Трамп хочет освободить Путина от ответственности?

Соединенные Штаты дают сигнал о возможном выходе из международных усилий по привлечению России к ответственности за вторжение в Украину, сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По данным западных официальных лиц, представители США на встрече «Основной группы» — коалиции стран, готовящих специальный трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом, отказались называть Россию агрессором. Также администрация Трампа не поддержала заявление ООН, подтверждающее территориальную целостность Украины и требующее от Москвы вывести войска.

Кроме того, Вашингтон отказался подписывать запланированное заявление G7, которое должно было официально назвать Россию агрессором накануне третьей годовщины войны.

Как отмечает издание, европейские чиновники выражают обеспокоенность, что такая позиция может привести к освобождению Путина от ответственности в рамках возможного мирного урегулирования.

«Если США официально не признают Россию агрессором, они не смогут участвовать в создании трибунала», — заявил один из западных дипломатов.

Сейчас под вопросом остается заключительная встреча «Основной группы», запланированная на следующий месяц. Коалиция из 40 стран работает над созданием Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, аналогичного Нюрнбергскому процессу. Он должен объединить США, Украину и другие страны для предоставления юрисдикции трибуналу и привлечения к ответственности как исполнителей, так и организаторов преступления агрессии.

При этом Международный уголовный суд в Гааге не может рассматривать преступление агрессии, что делает создание отдельного трибунала особенно важным.

В то же время, несмотря на напряженность в переговорах, США пока официально не вышли из процесса и, как ожидается, примут участие в следующем заседании, которое пройдет в Страсбурге.

По данным The Telegraph, дипломатическая нота, с которой ознакомились журналисты, показала, что европейские чиновники были «шокированы» заявлениями США на ряде международных встреч. Вашингтон якобы призывал вернуть Россию в «цивилизованный мир», что вызвало возмущение в европейских столицах.

Трамп может посетить Москву 9 мая — СМИ

Французский журнал Le Point сообщил, что Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая для участия в параде Победы рядом с Владимиром Путиным.

«Согласно нашим источникам, 9 мая на московских трибунах будет важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным», — утверждает Le Point.

По данным издания, 9 мая 2025 года может стать датой завершения мирных переговоров по плану Келлога, что будет представлено как «триумф» Путина и Трампа.

«Если новое соглашение между США и Россией будет заключено и ничто не помешает его выполнению, европейцы символически «выпьют чашу до дна», наблюдая на экранах парад российских войск, приветствующих американского президента», – отмечает Le Point.

Официального подтверждения информации о визите Трампа в Москву пока нет, однако сам факт обсуждения возможного участия президента США в российских государственных мероприятиях уже вызвал резонанс в западных СМИ и дипломатических кругах.

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