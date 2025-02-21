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Главное за день: Новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Удар по Золочеву

21 февраля 2025, 23:00

Главное за день: Новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Удар по Золочеву

Политика

Соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на советника президента США Майка Волтца.

США передали Украине новый вариант соглашения по полезным ископаемым. По данным американского издания Axios, советники предложили Зеленскому соглашаться.

Американские и российские представители тайно встречались в Швейцарии для неофициального обсуждения войны в Украине. Переговоры происходили также недавно на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Конгресс США не будет одобрять новую военную помощь Украине, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он пояснил, что не видит интереса к предоставлению дальнейшей помощи Украине, и что выделение средств следует прекратить, поскольку «все это тянется слишком долго».

Владимиру Зеленскому «лучше немедленно покинуть Украину» считают в окружении Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники в окружении президента США. Газета пишет, что давление на главу Украины усиливается.

Администрация Дональда Трампа может развалить процесс создания специального трибунала над Владимиром Путиным, если США окончательно выйдут из процесса. Западная пресса сообщает о ряде действий Белого дома, направленных на сближение с РФ.

Общество

В оккупированной Запорожской области 73-летнего Александра Маркова приговорили к 14 годам колонии за помощь ВСУ. По данным российских СМИ, пенсионера обвинили в государственной измене из-за перевода 37 тысяч рублей (около 11 100 гривен) в поддержку ВСУ.

Большинство жителей Донецкой области, вынужденных покинуть регион из-за войны, планируют вернуться, но только после окончания боевых действий или при условии безопасности. Такие данные показало исследование DII-Ukraine в рамках проекта «Донетчина: видение будущего».

Боевые действия

Российские войска ударили по Славянску, Краматорску и селу Никаноровка, известно об одном погибшем, также девять человек ранены. В Золочеве повреждены дома и возник пожар, ранены пять человек. В Никополе во время обстрела войск РФ погиб энергетик «ДТЭК». Российский дрон ударил по авто полиции в Купянске: пострадали трое полицейских.

Российская армия в последнее время концентрирует все свои силы и усилия на Покровском направлении, сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов. Однако оккупанты сталкиваются с контратаками украинских войск и имеют определенные неуспехи.

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