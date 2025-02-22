Украина располагает альтернативой спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. При этом он выразил уверенность, что отключения Starlink не произойдет.



«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых — не отключают. Во-вторых — есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — написал Коваленко в Telegram.



Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что американские переговорщики, оказывающие давление на Киев с целью получения доступа к критически важным полезным ископаемым Украины, поднимали вопрос о возможном прекращении работы Starlink в стране.



На данный момент система Starlink обеспечивает интернет-связь в пострадавших от войны регионах Украины, а также используется украинскими военными.

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск, приближенный к президенту США Дональду Трампу, прокомментировал изменение своего отношения к Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.