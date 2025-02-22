В Покровске российский дрон атаковал авто: погиб мужчина

Российские войска атаковали гражданский автомобиль с помощью FPV-дрона 22 февраля. Об этом сообщили в Донецкой ОВА.



В результате удара погиб 53-летний мужчина, а 56-летний получил ранения и был доставлен в больницу. Двое других пассажиров не пострадали и не нуждаются в медицинской помощи.



Кроме того, под обстрел попал Славянск — там повреждены нежилые здания и частные дома.

По меньшей мере двое мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения в результате российского обстрела Константиновки утром 22 февраля.