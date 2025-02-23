Российские захватчики за сутки несколько раз ударили по Покровску: есть жертвы и повреждения

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Покровске Донецкой области двое погибших и двое раненых жителей. Кроме того, повреждены жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ночь с 21 на 22 февраля произошел обстрел микрорайона «Солнечный» в Покровске. В результате атаки разрушен один многоквартирный дом и еще два повреждены.



22 февраля в 13:00 российские войска попали FPV-дроном в гражданский автомобиль в северной части города. В результате обстрела один гражданский мужчина 1971 года рождения погиб и еще один житель 1968 года рождения получил ранения. Пострадавший эвакуирован в добропольскую больницу.



Около 18:40 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел (тип вооружения устанавливается) западной части. В результате обстрела один человек погиб и еще один ранен (анкетные данные устанавливаются). Также повреждения получили три жилых дома.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 22 февраля, убила пять жителей в Донецкой области. Кроме того, еще 13 гражданских ранены.