Эстония передаст Украине новый пакет помощи: детали

Эстония передает Украине новый пакет военной помощи. Фото: Кристен Михал

Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи. В частности, 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.



«Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония отправляет 10 000 артиллерийских боеприпасов и 750 000 продуктовых наборов для украинских бойцов», — отметил он.



По словам премьер-министра, при первой же возможности к этому добавится собственная эстонская продукция оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро.



Политик отметил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии.



Ранее мы писали, что в Украину из Литвы поступила новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и других средств поддержки вооруженных сил.