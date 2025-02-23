Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Славянск

Утром 23 февраля российские военные обстреляли частный сектор Славянска Донецкой области. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
«В Славянске снова недоброе утро. Ночью город подвергся обстрелам», — отметил он.
По словам Ляха, под удар попал микрорайон Семеновка. Россияне применили авиационную бомбу ФАБ-250.
Информации о пострадавших нет.
Ранее мы писали, что 23 февраля город Константиновка Донецкой области попал под обстрел. Известно, что повреждены жилые дома, автомобили и линии газопровода.
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