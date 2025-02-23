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РФ ударила по Кривому Рогу: есть жертва, пострадавшие и много повреждений

23 февраля 2025, 13:22

РФ ударила по Кривому Рогу: есть жертва, пострадавшие и много повреждений

Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: Сергей Лысак Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: Сергей Лысак

В субботу вечером, 22 февраля, российские военные атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Один мужчина погиб, получили ранения пять человек. Также повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил начальник Днепропетровской городской военной администрации Сергей Лысак.

Для атаки россияне использовали баллистические ракеты.



«Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии», — отметил он.

По словам Лысака, повреждены жилые дома, социальное учреждение, предприятие, АЗС и несколько легковых автомобилей.

Кроме того, по данным криворожских СМИ, в результате ракетного удара оккупанты изуродовали храм Первомученика и архидиакона Стефана УПЦ МП.



Взрывной волной выбило окна, а также повредило стены, перекрытия и потолок, в общем здание получило серьезные повреждения.

Ранее мы писали, что накануне третьей годовщины полномасштабной войны Россия применила против Украины 267 ударных дронов. Эта самая большая атака с применением дронов.

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