Силы обороны уничтожили артиллерию оккупантов на ключевом направлении

ВСУ уничтожили артиллерию россиян на ключевом направлении. Фото: Генштаб

Украинские военнослужащие нанесли удар по четырем российским гаубицам. Это произошло на одном из ключевых направлений. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс» на одном из ключевых направлений обнаружило и поразило две вражеские пушки-гаубицы Д-20 и две вражеские гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.



Операторы БПЛА уничтожили пушки путем прожигания дыр в их стволах с помощью дронов.



Ранее мы писали, что российские оккупационные войска атакуют позиции украинских военных на Лиманском направлении. Однако Силам обороны впервые удалось уничтожить российский путепрокладчик БАТ-2.