В районе Часового Яра россиянам стало легче наступать: в ОСГВ «Хортица» назвали причину

В городе Часов Яр идут бои. Фото: скриншот

В городе Часов Яр Донецкой области продолжаются городские бои, город уничтожен. Как стало известно, российским войскам удается наступать из-за перемерзания водоемов. Об этом сообщил представитель ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.



«Ситуация там очень непростая, город уничтожен. После того как был уничтожен огнеупорный комбинат, стало еще труднее, потому что это была опорная точка, цитадель, а сейчас после его уничтожения украинским войскам пришлось отступить в обычную застройку, но бои в городе идут, россияне сдерживаются. Единственная проблема — это то, что перемерзли все каналы и водоемы, россиянам стало еще легче наступать, но бои идут», — отметил он.



По словам Трегубова, оккупанты пытаются наступать на север от города, там они имеют успех, однако Часов Яр захватить они не могут.



Кроме того, Трегубов добавил, что подобная ситуация и в Торецке.



Ранее в Сети обнародовали видео города Часов Яр, населенный пункт полностью уничтожен.