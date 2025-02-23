На захваченных территориях Украины находится полезные ископаемые на 350 млрд долларов — Свириденко

Известно, какая стоимость ископаемых на временно оккупированной территории Украины. Фото: скриншот

На временно оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на сумму около 350 млрд долларов. Об этом рассказала первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время форума «Украина. Год 2025».



«Если мы говорим о критических материалах, то действительно Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача — это не просто экспорт сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами стоит большая задача — обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность. Мы владеем информацией, что, к сожалению, на территории, которая временно оккупирована, этих полезных критических материалов находится на сумму 350 миллиардов долларов», — сказала она.



По словам Свириденко, сейчас россияне владеют этими ресурсами. Например, титан используется для авиационной, оборонной, медицинской отрасли и будет использоваться против нас в этой борьбе.



Ранее Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.



14 февраля Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США и передала его американской стороне.



Политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X, ссылаясь на американских конгрессменов, что в Мюнхене Зеленский отверг предложение делегации Конгресса США подписать меморандум, который предоставил бы американской стороне 50% будущих запасов украинских полезных ископаемых.



На полях Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что природные ресурсы Украины должны быть защищены, чтобы они не оказались в руках России и ее союзников.



Переговоры продолжились, в том числе со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Киеве.



Советник президента США Майк Волтц отметил, что оглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки.