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На захваченных территориях Украины находится полезные ископаемые на 350 млрд долларов — Свириденко

23 февраля 2025, 16:31

На захваченных территориях Украины находится полезные ископаемые на 350 млрд долларов — Свириденко

Известно, какая стоимость ископаемых на временно оккупированной территории Украины. Фото: скриншот Известно, какая стоимость ископаемых на временно оккупированной территории Украины. Фото: скриншот

На временно оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на сумму около 350 млрд долларов. Об этом рассказала первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время форума «Украина. Год 2025».

«Если мы говорим о критических материалах, то действительно Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача — это не просто экспорт сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами стоит большая задача — обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность. Мы владеем информацией, что, к сожалению, на территории, которая временно оккупирована, этих полезных критических материалов находится на сумму 350 миллиардов долларов», — сказала она.

По словам Свириденко, сейчас россияне владеют этими ресурсами. Например, титан используется для авиационной, оборонной, медицинской отрасли и будет использоваться против нас в этой борьбе.

Ранее Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.

14 февраля Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США и передала его американской стороне.

Политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X, ссылаясь на американских конгрессменов, что в Мюнхене Зеленский отверг предложение делегации Конгресса США подписать меморандум, который предоставил бы американской стороне 50% будущих запасов украинских полезных ископаемых.

На полях Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что природные ресурсы Украины должны быть защищены, чтобы они не оказались в руках России и ее союзников.

Переговоры продолжились, в том числе со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Киеве.

Советник президента США Майк Волтц отметил, что оглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки. 

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