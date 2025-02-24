В России беспилотники атаковали Рязанский НПЗ

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Рязани. Фото: соцсети

Рязанский НПЗ дроны атаковали третий раз с начала 2025 года. Об этом сегодня сообщает издание ASTRA со ссылкой на местных жителей и СМИ.

Отмечается, что взрывы раздались в Рязани в районе НПЗ в ночь на 24 февраля. Также в сети публикуют кадры пожара, как утверждается, в районе нефтеперерабатывающего завода.

Нефтеперерабатывающий завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании был атакован в ночь на 24 января, затем — в ночь на 26 января.

ВСУ атаковали как минимум 27 топливно-энергетических объектов в 16 регионах России с начала 2025 года, — свидетельствует анализ ASTRA.

Позже глава региона Малков подтвердил возгорание «на территории одного предприятия». По его словам, пострадавших нет.