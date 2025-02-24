РФ снова атаковала Одесский район дронами: есть разрушения

Ночью российские войска вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Одесского района ударными дронами. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.



В пригороде Одессы осколками беспилотника повреждены припортовая инфраструктура, крыша и окна частного дома, а также легковые автомобили. Погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.



Ранее 23 февраля российские военные ранили одного мирного жителя Донецкой области в Мирнограде.