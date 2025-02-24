На российские нефть и газ Евросоюз потратил больше, чем на помощь Украине — The Guardian

За прошлый год страны Европейского союза потратили на российские энергоресурсы больше, чем на помощь Украине. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Отмечается, что в 2024 году страны ЕС закупили российскую нефть и газ на 21,9 млрд евро, что превысило объем финансовой поддержки Украины, составивший 18,7 млрд евро.
Издание также отмечает, что с начала войны доходы России от экспорта ископаемого топлива приближаются к триллиону евро, поскольку страна находит способы обхода санкций.
Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Антониу Кошта 24 февраля прибыли в Киев. Цель визита — участие во встрече лидеров стран-партнеров, посвященной третьей годовщине начала полномасштабной российской агрессии, на которой обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.