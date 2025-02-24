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На российские нефть и газ Евросоюз потратил больше, чем на помощь Украине — The Guardian

24 февраля 2025, 10:27

На российские нефть и газ Евросоюз потратил больше, чем на помощь Украине — The Guardian

В прошлом году страны Евросоюза потратили на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине. Иллюстративное фото В прошлом году страны Евросоюза потратили на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине. Иллюстративное фото

За прошлый год страны Европейского союза потратили на российские энергоресурсы больше, чем на помощь Украине. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Отмечается, что в 2024 году страны ЕС закупили российскую нефть и газ на 21,9 млрд евро, что превысило объем финансовой поддержки Украины, составивший 18,7 млрд евро.

Издание также отмечает, что с начала войны доходы России от экспорта ископаемого топлива приближаются к триллиону евро, поскольку страна находит способы обхода санкций.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Антониу Кошта 24 февраля прибыли в Киев. Цель визита — участие во встрече лидеров стран-партнеров, посвященной третьей годовщине начала полномасштабной российской агрессии, на которой обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.

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