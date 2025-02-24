РФ обстреляла северную часть Покровска: повреждены дома

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 23 февраля, ударила по Покровску Донецкой области. В результате атаки повреждены дома. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, в 04:00 россияне нанесли удар по частному сектору северной части Покровска. Повреждены жилые дома.



Кроме того, вчера поступило сообщение о том, что 22 февраля в 22:00 российские захватчики атаковали село Гришино. Повреждено частное домохозяйство. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что 23 февраля российские военные ранили одного мирного жителя Донецкой области в Мирнограде.