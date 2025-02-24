В Вашингтоне Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа не вести двусторонние переговоры с РФ — The Times

Президент Франции и премьер-министр Великобритании договорились, что будут координировать свои действия в ходе встреч с президентом США. Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

Газета сообщает, что по мнению Стармера и Макрона, настал «решающий момент» для глобальной безопасности.

Кир Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг, 27 февраля. Макрон — сегодня, 24 февраля.

В обмен на отказ от прямых переговоров между РФ и США лидеры Франции и Великобритании собираются предложить Трампу европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем.

Что это за гарантии, не уточняется.

Накануне сообщалось, что Макрон и Стармер собираются предложить Трампу разместить в Украине до 30 тысяч европейских миротворцев — при «поддержке» США.