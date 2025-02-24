Войска РФ нанесли удар КАБом по Харьковскому району: есть пострадавшие и пожары

Около 10:15 российские войска атаковали Харьковский район корректируемой авиационной бомбой (КАБ). Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате удара в селе Цуповка пострадали два мирных жителя — их госпитализировали. Также загорелись два частных дома. Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела.
Напомним, за сутки российская оккупационная армия 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
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