Войска РФ нанесли удар КАБом по Харьковскому району: есть пострадавшие и пожары

Около 10:15 российские войска атаковали Харьковский район корректируемой авиационной бомбой (КАБ). Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



В результате удара в селе Цуповка пострадали два мирных жителя — их госпитализировали. Также загорелись два частных дома. Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела.



Напомним, за сутки российская оккупационная армия 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.