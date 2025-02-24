Раненый оккупант пытался обмануть украинский дрон. Фото: кадр из видео

Центр специального назначения НГУ «Омега» опубликовал видео, на котором раненый российский военный пытается договориться с украинским дроном, но вскоре проявляет коварство.







На кадрах видно, как оккупант сначала сдается и просит не атаковать его. Однако, когда дрон немного отдаляется, он достает оружие и открывает огонь по тому, у кого только что просил пощады.



Этот эпизод ярко демонстрирует истинную суть врага, отмечается в сообщении. Кроме того, за прошедшие сутки российские потери составили 1050 человек.



Украинские силы обороны уничтожили 9 танков, 6 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 3 реактивные системы залпового огня, 217 беспилотников оперативно-тактического уровня и 110 единиц вражеской техники.