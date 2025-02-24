За три года полномасштабной войны в Краматорске погибли более 100 человек

В Краматорске россияне убили 108 человек. Фото: Краматорская ГВА

С начала полномасштабной войны в Краматорске Донецкой области погибли более 100 гражданских. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



За три года полномасштабной войны россияне обстреляли город 255 раз, за это время погибли 108 человек, получил ранения — 451 житель.



В ведомстве отметили, что российские захватчики разрушили пять многоквартирных жилых домов, 53 частных дома, пять учебных заведений и три больницы.



Кроме того, армия РФ повредила ракетными ударами:



- многоквартирных жилых домов — 574;



- частных жилых домов — 2139;



- учебных заведений — 59;



- учреждений здравоохранения — 17;



- учреждений культуры и спорта — 18.



Ранее мы писали, что 23 февраля российские военные ранили одного мирного жителя Донецкой области в Мирнограде.