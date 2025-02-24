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Вражеские БПЛА зафиксированы в небе над тремя областями Украины

24 февраля 2025, 15:13

Вражеские БПЛА зафиксированы в небе над тремя областями Украины

ВС РФ, возможно, готовятся к удару по Украине в годовщину полномасштабного вторжения. Фото: ВС ВСУ ВС РФ, возможно, готовятся к удару по Украине в годовщину полномасштабного вторжения. Фото: ВС ВСУ

На границе Киевской и Черниговской областей замечен разведывательный беспилотник. Еще один вражеский БПЛА зафиксирован в акватории Черного моря у побережья Одесской области. Об этом сообщает мониторинговый канал вражеской авиации Monitor.

Ранее сегодня в 11:08 был зафиксирован взлет российского МиГ-31К — носителя сверхзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал». Этот самолет представляет угрозу для всех регионов Украины.

Кроме того, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш») сообщил, что на высоте более 3 км в 80 км от Беларуси и 180 км от России летит беспилотник «Орлан».



По его словам, на такой высоте дрон может управляться по прямому радиоканалу из РФ. Он также отметил, что в последние дни фиксируется активная воздушная разведка севера Киевской области.

Не исключено, что в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ оккупанты готовят ракетный удар.

Напомним, в ночь на 24 февраля войска России атаковали Украину 185 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

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