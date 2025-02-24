Филашкин назначил временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента образования: что о ней известно

В Донецкой области назначили новую руководительницу областного департамента образования. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области назначили исполняющую обязанности руководителя областного департамента образования. Эту должность заняла Юлия Бурцева, которая ранее была ректором Донецкого областного института последипломного педагогического образования. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Представил исполняющую обязанности руководителя департамента образования и науки Донецкой ОГА Юлию Бурцеву», — написал он 24 февраля.





По словам Филашкина, сейчас перед Бурцевой стоит ряд задач, направленных на сохранение и развитие системы образования Донетчины.



Среди них — открытие офлайн-школ, модернизация профессионально-технического и профессионального предвысшего образования, поддержка высших учебных заведений, сохранение человеческого потенциала, создание единой сквозной системы национально-патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи.



«Юлия Александровна — опытный управленец и высококвалифицированный педагог. Ее профессиональный путь тесно связан с образовательной отраслью Донецкой области. Она возглавляла Донецкий областной институт последипломного педагогического образования, где проявила себя как эффективный руководитель и инициатор изменений», — резюмировал глава администрации.



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