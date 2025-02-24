В Брянской области погиб российский офицер, еще один ранен

В Брянской области один российский военный погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.



По данным источника, 20 февраля 27-летний десантник подорвался на противопехотной мине на позициях возле села Ломаковка в Стародубском районе. В результате он потерял стопу.



На следующий день, 21 февраля, Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по позициям российских войск в районе поселка Новокирилловка.

В результате погиб 35-летний младший лейтенант 1-го мотострелкового батальона. Инцидент произошел всего в 2,5 км от границы с Украиной. Разрушений в населенных пунктах зафиксировано не было.

Напомним, 30 января 2025 года, в Брянской области РФ дроны атаковали нефтяную станцию.