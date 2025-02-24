В Славянске раздавались взрывы

В Славянске Донецкой области 24 февраля несколько минут назад гремели взрывы. Над городом виднеется дым. Об этом передают местные телеграм-каналы.
Как сообщают, под удар попал жилой район Черевковка.
Кроме того, по предварительной информации, в городе серьезные повреждения, есть пострадавшие и жертвы.
Ранее мы писали, что утром 23 февраля российские военные обстреляли частный сектор Славянска Донецкой области. Погибших и пострадавших нет.
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