В Славянске раздавались взрывы

Взрывы в Славянске 24 февраля. Фото: соцсети

В Славянске Донецкой области 24 февраля несколько минут назад гремели взрывы. Над городом виднеется дым. Об этом передают местные телеграм-каналы.



Как сообщают, под удар попал жилой район Черевковка.





Кроме того, по предварительной информации, в городе серьезные повреждения, есть пострадавшие и жертвы.



Ранее мы писали, что утром 23 февраля российские военные обстреляли частный сектор Славянска Донецкой области. Погибших и пострадавших нет.