РФ ударила по Славянску: есть жертва, количество пострадавших может расти

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Филашкин

В результате российского удара по Славянску 24 февраля известно об одном погибшем. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, около 16:00 прогремели два взрыва, в городе есть повреждения.



«Точно известно об 1 погибшем, но окончательное количество пострадавших может быть больше», — написал он.





Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки, а всем пострадавшим оказывается помощь.



Обновлено. Начальник Славянской МВА Вадим Лях добавил, что россияне атаковали микрорайон Черевковка. Есть информация о попадании в школу.





«Также повреждены торговые павильоны. В настоящее время известно об одном раненом и одном погибшем человеке», — рассказал он.



Ранее мы писали, что в городе раздавались взрывы.