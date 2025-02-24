РФ ударила по Славянску: есть жертва, количество пострадавших может расти

В результате российского удара по Славянску 24 февраля известно об одном погибшем. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, около 16:00 прогремели два взрыва, в городе есть повреждения.
«Точно известно об 1 погибшем, но окончательное количество пострадавших может быть больше», — написал он.
Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки, а всем пострадавшим оказывается помощь.
Обновлено. Начальник Славянской МВА Вадим Лях добавил, что россияне атаковали микрорайон Черевковка. Есть информация о попадании в школу.
«Также повреждены торговые павильоны. В настоящее время известно об одном раненом и одном погибшем человеке», — рассказал он.
Ранее мы писали, что в городе раздавались взрывы.
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