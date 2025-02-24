Российские оккупанты нанесли три удара по Краматорску, есть пострадавший

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Российские войска 24 февраля три раза обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате ударов один человек получил ранения, также есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«Под ударом оказались: частный сектор, складские застройки, природный ландшафт», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, пострадал один человек.



На месте атаки работают все соответствующие службы.



Ранее мы писали, что россияне ударили по Славянску.