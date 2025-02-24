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Зеленский: «Россия через 10 лет может снова напасть, если Украина не будет готова»

24 февраля 2025, 19:12

Зеленский: «Россия через 10 лет может снова напасть, если Украина не будет готова»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина надеется закончить войну в 2025 году. Об этом во время пресс-конференции в Киеве по результатам пленарного заседания «Поддерживай Украину» заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, это очень сложная ситуация.

«Россия может вернуться через 10 лет, если мы не будем готовы. Они не вернутся, если мы их вернем на их место и территорию, если Украина будет в Европейском Союзе и НАТО. И они не вернутся, если у нас будет сильная армия, Альянс и единство», – сказал Зеленский.

Напомним, что в Кремле хотят добиться запрета обмена разведданными между США и Украиной.

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