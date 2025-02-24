Обстрел Славянска: на город сбросили две авиабомбы, количество раненых возросло

Последствия обстрела Славянска. Фото: «Новости Донбасса»

Количество раненых в результате российских ударов по Славянску возросло до двух человек. Об этом стало известно из сообщения главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.



Войска РФ нанесли два удара по городу, попали в магазин и административное здание. Повреждены 14 частных домов, восемь нежилых помещений и пять автомобилей.



На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.



В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области уточнили, что россияне ударили по Славянску двумя авиабомбами УМПБ Д-30 СН.



Из-под завалов торгового заведения достали тело женщины.

Напомним, что ранее были известно об одном погибшем и одном раненом человеке.