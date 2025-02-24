Трамп ответил, может ли Украина вернуть часть оккупированных территорий

Президент США Дональд Трамп. Фото: личная страница Трампа в Фейсбук

Вопрос территориальных уступок Украины будет частью переговоров насчет окончания войны против России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с президентом Франции Еммануелем Макроном в Белом доме, передает издание «Европейская правда».



По его словам, Украине будет непросто вернуть оккупированные территории.



«Я скажу: «Да, возможно, их (вернуть – ред.) часть. Но это непросто сделать», – отметил Трамп.

Напомним, что перед переговорами с Макроном Дональд Трамп также заявил, что он может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом Доме уже на этой или на следующей неделе.