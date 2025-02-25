Два Ту-95МС взлетели с аэродрома «Оленья»: возможны пуски ракет

Сегодня в 01:30 были зафиксированы два взлета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья». Об этом сообщает мониторинговый канал вражеской авиации Monitor.



По имеющейся информации, самолеты движутся в юго-восточном направлении в сторону Каспийского региона РФ.

В случае выполнения боевого вылета:

Вхождение в воздушное пространство Саратовской области ожидается около 04:00.

Достижение Каспийского региона прогнозируется к 05:30.

О фактических угрозах и возможном развитии событий Monitor будет сообщать дополнительно.

Ранее сообщалось, не исключено, что в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ оккупанты готовят ракетный удар.