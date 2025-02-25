Два Ту-95МС взлетели с аэродрома «Оленья»: возможны пуски ракет

Сегодня в 01:30 были зафиксированы два взлета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья». Об этом сообщает мониторинговый канал вражеской авиации Monitor.
По имеющейся информации, самолеты движутся в юго-восточном направлении в сторону Каспийского региона РФ.
В случае выполнения боевого вылета:
О фактических угрозах и возможном развитии событий Monitor будет сообщать дополнительно.
Ранее сообщалось, не исключено, что в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ оккупанты готовят ракетный удар.
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