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Два Ту-95МС взлетели с аэродрома «Оленья»: возможны пуски ракет

25 февраля 2025, 01:58

Два Ту-95МС взлетели с аэродрома «Оленья»: возможны пуски ракет

Сегодня в 01:30 были зафиксированы два взлета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья». Об этом сообщает мониторинговый канал вражеской авиации Monitor.

По имеющейся информации, самолеты движутся в юго-восточном направлении в сторону Каспийского региона РФ.

В случае выполнения боевого вылета:

  • Вхождение в воздушное пространство Саратовской области ожидается около 04:00.
  • Достижение Каспийского региона прогнозируется к 05:30.

О фактических угрозах и возможном развитии событий Monitor будет сообщать дополнительно.

Ранее сообщалось, не исключено, что в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ оккупанты готовят ракетный удар.

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