Потери РФ за сутки: 1 300 военных и 26 артиллерийских систем

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 300 человек. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Также украинские воины обезвредили пять танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем и два средства ПВО.
Кроме того, ВСУ сбили 122 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 138 автомобилей и две единицы специальной техники.
Ранее Силы обороны Украины уничтожили редкую российскую установку С-300В и ликвидировали двух членов её экипажа.
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