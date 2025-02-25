Потери РФ за сутки: 1 300 военных и 26 артиллерийских систем

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 300 оккупантов. Фото: кадр из видео

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 300 человек. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Также украинские воины обезвредили пять танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем и два средства ПВО.



Кроме того, ВСУ сбили 122 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 138 автомобилей и две единицы специальной техники.

Ранее Силы обороны Украины уничтожили редкую российскую установку С-300В и ликвидировали двух членов её экипажа.