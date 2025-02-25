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Госсекретарь США назвал «враждебной» резолюцию ООН, осуждающую вторжение РФ в Украину

25 февраля 2025, 08:57

Госсекретарь США назвал «враждебной» резолюцию ООН, осуждающую вторжение РФ в Украину

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: ABC News Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: ABC News

Соединенные Штаты Америки вчера проголосовали против резолюции ООН, осуждающей вторжение РФ в Украину, посчитав ее «враждебной» и препятствием для переговоров о прекращении войны.

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Breitbart сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, ООН должна вернуться к своей уставной миссии — «предотвращению и прекращению войн и конфликтов».  

Кроме того, Рубио заявил, что Вашингтон на следующих переговорах планирует обсудить, на что готова пойти Москва для урегулирования конфликта в Украине.

Ранее сообщалось, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в Белом доме уже в ближайшее время.

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