Госсекретарь США назвал «враждебной» резолюцию ООН, осуждающую вторжение РФ в Украину

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: ABC News

Соединенные Штаты Америки вчера проголосовали против резолюции ООН, осуждающей вторжение РФ в Украину, посчитав ее «враждебной» и препятствием для переговоров о прекращении войны.

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Breitbart сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, ООН должна вернуться к своей уставной миссии — «предотвращению и прекращению войн и конфликтов».

Кроме того, Рубио заявил, что Вашингтон на следующих переговорах планирует обсудить, на что готова пойти Москва для урегулирования конфликта в Украине.

Ранее сообщалось, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в Белом доме уже в ближайшее время.