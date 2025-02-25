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Войска РФ обстреляли Донетчину: 1 погибший, 6 раненых за сутки

25 февраля 2025, 09:20

Войска РФ обстреляли Донетчину: 1 погибший, 6 раненых за сутки

24 февраля российские войска убили одного мирного жителя Донецкой области в Славянске. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Кроме того, за сутки ранения получили шесть человек: двое в Славянске, двое в Краматорске, по одному — в Константиновке и Федоровке.



С начала полномасштабного вторжения на территории Донетчины, без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи, погибли 2 983 человека, а еще 6 757 получили ранения.

Россия ежедневно наносит удары по населенным пунктам Донетчины, разрушая гражданскую инфраструктуру и угрожая жизни мирных жителей.

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