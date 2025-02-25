Сегодня пройдет вторая встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии — СМИ

Фото с первой встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии. Источник: ТАСС

Во вторник представители России и США снова встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для обсуждения будущего Украины, пишет немецкое издание Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники.

Переговоры в Эр-Рияде станут продолжением встречи делегаций России и США во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио на прошлой неделе, сообщили источники издания.

Вторая встреча в Саудовской Аравии пройдет на следующий день после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон к президенту США Дональду Трампу. После нее Макрон заявил о возможном прекращении огня в Украине в течение нескольких недель.

В понедельник Рубио в интервью изданию Breitbart News заявил, что следующим шагом будет встреча с представителями России, на которой будет предпринята попытка «обрисовать, что потребуется России, чтобы остановить войну». При этом он не уточнил, в какие сроки может состояться встреча.

Первая встреча делегаций России и США прошла в Саудовской Аравии в прошлый вторник. Она продолжалась около четырех часов.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, участники договорились о подготовке встречи Путина и Трампа, развитии двусторонних отношений, озвучили свои «принципиальные подходы по Украине» и договорились «учитывать интересы друг друга». Ушаков добавил, что саммит с участием Трампа и Путина едва ли состоится на следующей неделе.