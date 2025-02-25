В Киеве после воздушной тревоги — сбои в метро и огромные очереди

В Киеве после воздушной тревоги в метро огромные очереди. Фото: кадр из видео

После отбоя воздушной тревоги движение киевского метрополитена остается затрудненным. Сейчас метро работает в режиме перевозок, а количество поездов на линиях постепенно увеличивается, сообщает КГГА.

На данный момент интервалы движения составляют:

Красная линия — 5 минут;

Синяя линия — 4:30 минуты;

Зеленая линия — 6 минут.

Часть поездов заранее разместили в тоннелях, а из электродепо начали интенсивно выпускать составы, в том числе транзитом к наиболее загруженным станциям.

Однако, несмотря на усилия КП «Киевский метрополитен», пассажиры жалуются на перебои в работе подземки. Телеграм-каналы сообщают о длинных очередях как внутри станций, так и снаружи.

По сообщениям очевидцев:

«Левобережная» остается закрытой спустя 30 минут после отбоя;

На «Арсенальной» не пускают пассажиров на дальнейшие станции;

Вход на «Черниговской» не открывают уже 20 минут, люди ждут.

Метрополитен продолжает работать над восстановлением нормального графика движения.