В Киеве после воздушной тревоги — сбои в метро и огромные очереди

После отбоя воздушной тревоги движение киевского метрополитена остается затрудненным. Сейчас метро работает в режиме перевозок, а количество поездов на линиях постепенно увеличивается, сообщает КГГА.
На данный момент интервалы движения составляют:
Часть поездов заранее разместили в тоннелях, а из электродепо начали интенсивно выпускать составы, в том числе транзитом к наиболее загруженным станциям.
Однако, несмотря на усилия КП «Киевский метрополитен», пассажиры жалуются на перебои в работе подземки. Телеграм-каналы сообщают о длинных очередях как внутри станций, так и снаружи.
По сообщениям очевидцев:
Метрополитен продолжает работать над восстановлением нормального графика движения.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях