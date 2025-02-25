За сутки россияне обстреляли четыре района Донетчины: десятки поврежденных домов

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 24 февраля, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов повреждены жилые дома, газопроводы и автомобили. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.
По словам Филашкина, под российский удар попали четыре районы:
Волновахский район. В Комаре повреждены 5 домов; в Федоровке ранен человек, повреждены 4 дома.
Покровский район. В Покровске повреждены 9 частных домов и магазин.
Краматорский район. В Лимане поврежден дом, еще 2 — в Заречном. В Славянске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 14 частных домов, 8 нежилых помещений и 5 автомобилей. В Краматорске ранены 2 человека. В Константиновке ранен человек, повреждены 28 частных домов, 2 линии электропередач, 2 газопровода и 2 автомобиля; в Иванополье повреждены 8 домов.
Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.
Ранее мы писали, что оккупанты продолжают наносить удары по Покровску Донецкой области. За минувшие сутки, 24 февраля, повреждены торговые павильоны и жилые дома.
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