За сутки россияне обстреляли четыре района Донетчины: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетичну. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 24 февраля, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов повреждены жилые дома, газопроводы и автомобили. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под российский удар попали четыре районы:





Волновахский район. В Комаре повреждены 5 домов; в Федоровке ранен человек, повреждены 4 дома.





Покровский район. В Покровске повреждены 9 частных домов и магазин.





Краматорский район. В Лимане поврежден дом, еще 2 — в Заречном. В Славянске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 14 частных домов, 8 нежилых помещений и 5 автомобилей. В Краматорске ранены 2 человека. В Константиновке ранен человек, повреждены 28 частных домов, 2 линии электропередач, 2 газопровода и 2 автомобиля; в Иванополье повреждены 8 домов.



Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.



Ранее мы писали, что оккупанты продолжают наносить удары по Покровску Донецкой области. За минувшие сутки, 24 февраля, повреждены торговые павильоны и жилые дома.