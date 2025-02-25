В Дружковке горел частный дом: пожарные спасли двух человек

В Дружковке вспыхнул пожар. Фото: ГСЧС

В Дружковке Краматорского района Донецкой области ночью 25 февраля в частном доме вспыхнул пожар. Пожарный экипаж спас двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«На месте происшествия спасатели установили, что горит крыша дома. Во время тушения огня пожарные вынесли из горящего здания 64-летнюю женщину и 76-летнего мужчину», — говорится в сообщении.





Пострадавших госпитализировали в местную больницу, медики поставили предварительный диагноз — отравление угарным газом.



Спасатели ликвидировали пожар в 04:09 на площади 60 кв. м. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.



Ранее мы писали, что в селе Пискуновка Краматорского района Донецкой области утром, 23 февраля, в частном доме вспыхнул пожар. Погиб мужчина.