В Кремле прокомментировали информацию о планируемой сегодня встреча делегаций РФ и США

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы запланированной на сегодня, 25 февраля, встрече в столице Саудовской Аравии делегаций России и США, передает ТАСС.

«Следующие российско-американские контакты пройдут на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел», — сказал Песков.

О дате и месте проведения этой встречи он не сообщил.

Напомним, ранее немецкое издание Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники написало, что во вторник, 25 февраля, представители России и США снова встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для обсуждения будущего Украины.

Отмечалось, что переговоры в Эр-Рияде станут продолжением встречи делегаций России и США во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио на прошлой неделе, сообщили источники издания.