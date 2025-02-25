Силы обороны уничтожили укрытие и остановили штурм россиян в Донецкой области

ВСУ уничтожили укрытие россиян. Фото: ОСГВ Хортица

Украинские военнослужащие уничтожили укрытие российских оккупантов. Кроме того, был остановлен штурм в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«В Донецкой области артиллеристы бригады «Месть» уничтожили вражеское укрытие», — говорится в сообщении.



Также в ведомстве уточнили, что пограничники комендатуры огневой поддержки с помощью реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 уничтожили укрытие оккупантов и подавили намерения противника к проведению штурмовых действий.



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