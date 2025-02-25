В Белгородской области упала еще одна российская авиабомба

Российский самолет 22 февраля снова сбросил авиабомбу на территорию Белгородской области. По данным ASTRA, нештатно сошедший ФАБ обнаружили в поле в 300 метрах от села Ольховка, расположенного в 50 км от границы с Украиной.

«Обошлось без повреждений и пострадавших», — говорится в сообщении.



Таким образом, редакции ASTRA стало известно как минимум о 17 ФАБах, трех ракетах и одной УМПБ-250, упавших в 2025 году на территории России и оккупированных районов Украины с российских самолетов. В 2024 году таких случаев было 165.