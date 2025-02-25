На Покровском направлении ВСУ уничтожили российский БТР с экипажем

Украинские военнослужащие на Покровском направлении уничтожили БТР-82 российских захватчиков с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».
«Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Шершни Довбуша» выследили и несколькими ударами FPV-дронов уничтожили вражеский БТР-82 вместе с экипажем», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что операторы дронов 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской продолжают ликвидацию российской пехоты на Покровском направлении.
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