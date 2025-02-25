В Краматорске прогремел мощный взрыв

После удара по Краматорску поднимается столб дыма. Фото: соцсети

Во вторник, 25 февраля, около 14:20 в городе Краматорск Донецкой области прогремел громкий взрыв. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что взрыв произошел в то время, когда не работала сирена, оповещающая о воздушной атаке. Незадолго до взрыва мониторинговые каналы сообщили о работе российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) в сторону Краматорского района.

В социальных сетях местные жители публикует фото поднимающегося к небу столба дыма после атаки. Пишут, что дым виден из разных районов города.

По предварительной информации, удар был нанесен по поселку Пчелкино.

К этому часу нет сведений о пострадавших и разрушениях.