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Краматорск днем попал под обстрел: известно о жертве и раненном

25 февраля 2025, 15:20

Краматорск днем попал под обстрел: известно о жертве и раненном

Краматорск днем попал под обстрел: известно о жертве и раненном

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российская армия 25 февраля ударила по Краматорску. Есть жертва и пострадавший. 

«Россияне атаковали город сегодня днем. По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате удара по Краматорску», — отметил он.

Последствия удара армии РФ по Краматорску, Донецкой области 25 февраля 2025 года. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса


По словам Филашкина, администрация уточняет все обстоятельства атаки.

Кроме того, начальник ОВА призвал местных жителей эвакуироваться из прифронтового региона.

Ранее мы писали, что в городе днем гремели взрывы

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