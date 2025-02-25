Краматорск днем попал под обстрел: известно о жертве и раненном

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российская армия 25 февраля ударила по Краматорску. Есть жертва и пострадавший.



«Россияне атаковали город сегодня днем. По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате удара по Краматорску», — отметил он.

Последствия удара армии РФ по Краматорску, Донецкой области 25 февраля 2025 года. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса



По словам Филашкина, администрация уточняет все обстоятельства атаки.



Кроме того, начальник ОВА призвал местных жителей эвакуироваться из прифронтового региона.



Ранее мы писали, что в городе днем гремели взрывы.