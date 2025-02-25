Украинский FPV-дрон уничтожил российский «Урал» под Селидовым

FPV-дрон ВСУ уничтожил российский «Урал». Фото: кадр из видео

На трассе в направлении от Селидова к Покровску украинский FPV-дрон уничтожил российский военный грузовик «Урал». Видео горящего транспортного средства опубликовал телеграм-канал «Exilenova+».



«Отработал FPV по "Уралу", направление Селидово. Ехали только в ту сторону, ее подбили, а сейчас она уже догорает», — комментирует ситуацию российский военный на опубликованных кадрах.



Ранее украинские военнослужащие на Покровском направлении уничтожили БТР-82 российских захватчиков с помощью FPV-дронов.



Также операторы дронов 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской показали ликвидацию российской пехоты на Покровском направлении.