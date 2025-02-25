Краматорский водоканал получил два спецавтомобиля из Нидерландов

Два спецавтомобиля из Нидерландов в качестве гуманитарной помощи получил Краматорский водоканал. Фото: ГВА

Краматорский водоканал получил два аварийно-ремонтных автомобиля в рамках международной программы WaterWorX «Поддержка украинских водоканалов по сектору питьевой воды Нидерландов», сообщает городская военная администрация.

Отмечается, что помощь профинансировали нидерландские партнеры при поддержке Министерства иностранных дел и Посольства Нидерландов в Украине.

«Краматорский водоканал стал участником программы WaterWorX в 2023 году и подписал соглашение о партнерстве с консорциумом нидерландских компаний питьевой воды. В рамках сотрудничества предусмотрено финансирование на приобретение техники, оборудования и материалов, а также поддержку в совершенствовании системы централизованного водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что новые аварийно-ремонтные автомобили Ford Transit оснащены всем необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ. У них есть генераторы, элементы освещения, газовые и кислородные баллоны, а также другие инструменты, позволяющие аварийным бригадам быстро и эффективно ликвидировать повреждения на водопроводно-канализационных сетях.