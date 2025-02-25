В Покровском районе в результате ДТП с грузовиком мужчину зажало в изуродованном автомобиле

Произошла авария на Донетчине. Фото: ГСЧС

Во вторник, 25 февраля, в Покровском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели деблокировали мужчину из искореженного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Авария произошла утром на дороге между поселком Святогоровка Добропольской громады и поселком Боковое Белозерской громады.



«Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего водитель легковушки оказался зажатым в изуродованном транспортном средстве», — говорится в сообщении.





Спасатели выехали на место происшествия и с помощью аварийно-спасательного оборудования, деблокировали пострадавшего. Мужчину госпитализировали.



Ранее мы писали, что в Покровском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие 15 февраля. Спасатели изъяли из искореженной машины погибшего мужчину.