Авиация РФ несколькими волнами атаковала Константиновку: в городе значительные разрушения, повреждены мосты

Поврежденный Северный мост в Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

Вечером 25 февраля под несколько волн авиаударов попал город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Оккупанты наносили удары авиационными бомбами ФАБ-250, что привело к значительным разрушениям городской инфраструктуры.



Повреждены автомобильные мосты, фасады частных домов, линии газопровода и электросети, железнодорожный путь, легковой автомобиль, дорожное покрытие, остановки общественного транспорта, бывший торговый павильон, фасад бывшего административного здания и боксы бывшего административного здания.

Напомним, что ранее стало известно о повреждении Северного моста в городе в результате российского удара.