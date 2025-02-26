В Краснодарском крае РФ из-за атаки дронов повреждены трубопровод и нефтяная установка — СМИ

Сегодня ночью дроны атаковали Туапсе в Краснодарском крае России. Фото: ASTRA

Трубопровод и нефтеперерабатывающая установка повреждены на нефтеперерабатывающем заводе в российском Туапсе в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили источники издания ASTRA.

Ночью беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, выяснила ASTRA. Два беспилотника упали на территорию предприятия. В результате повреждена часть нефтеперерабатывающей установки ЭЛОУ-ВТ-12. Также поврежден трубопровод сырой нефти.

По данным ASTRA, нефть разлилась на площади 5 кв.м. Кроме того, в результате работы ПВО пострадали два частных дома на Краснодарской улице, сгорел автомобиль.

Местные жители сообщали в том числе об атаке на морской порт — он находится в 3 км от атакованного НПЗ. Подтверждений пока нет.

Таким образом, с начала года ВСУ атаковали как минимум 28 топливно-энергетических объектов в 16 регионах РФ. Часть из них была атакована несколько раз, например, Рязанский НПЗ (трижды).