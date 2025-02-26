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Украинские десантники освободили поселок под Покровском

26 февраля 2025, 11:09

Украинские десантники освободили поселок под Покровском

Украинские войска в Котлино. Фото: кадр из видео Украинские войска в Котлино. Фото: кадр из видео

25-я воздушно-десантная бригада ВСУ в ходе штурмовых восстановительных действий зачистила и взяла под контроль поселок Котлино Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Занятие поселка позволило бы оккупантам выйти на трассу «Покровск-Днепр», поэтому на его захват в свое время российские войска бросили значительные силы.

Десантники не позволили закрепиться в Котлино и выбили армию РФ за его пределы.

Напомним, что под Покровском инициатива на стороне ВСУ, у российских войск проблемы на этом направлении.

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