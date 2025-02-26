В сети показали новую линию обороны под Покровском. Фото: телеграм

В сети появилось фото новой линии обороны протяженностью 30 км под Покровском. Снимок опубликовал телеграм-канал «Скадовський Захисник».



Ранее компания «Автомагістраль-Південь» сообщила о гибели двух своих работников, которые строили фортификационные сооружения в этом районе. Еще один работник получил тяжелое ранение.



Напомним, что 29 сентября 2024 года «Новости Донбасса» писали о нехватке качественных инженерных укреплений в районе Горняка и Покровска Донецкой области.



Спустя месяц, 28 октября 2024 года, аналитический проект DeepState сообщил, что город Горняк перешел под контроль российских войск. Стоит отметить, что расстояние между Горняком и Покровском составляет менее 40 км.

Расстояние между Горняком и Покровском составляет менее 40 км. Фото: скрин DeepState

Напомним, под Покровском инициатива на стороне ВСУ, у российских войск проблемы на этом направлении.