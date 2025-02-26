ВСУ разбили российскую штурмовую группу в Торецке: часть военных РФ в плену

Уличные бои в Торецке. Фото: кадр из видео

4-й батальон охраны 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны Украины ведут тяжелые уличные бои с российскими оккупантами в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Украинские бойцы захватили помещение, в котором скрывалась штурмовая группа войск РФ. Захватчики были частично уничтожены, а частично – захвачены в плен.

Напомним, что ВСУ продвинулись в западной части Торецка.